Около 325 тыс. семей из Подмосковья оформили выплату за детское питание

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 325 тыс. семей Московской области подали заявление на выплату денежных средств за детское питание, сообщила в среду пресс-служба министерства социального развития региона.

"Ежемесячная денежная выплата на питание - одна из самых востребованных мер соцподдержки в Подмосковье. На сегодняшний день ее оформили порядка 325 тыс. семей", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что для беременных размер выплаты составляет 400 рублей, для кормящих мам и детей до года - 1 000 рублей, детям от года до трех лет полагается 600 рублей. "Получить выплату просто, для этого нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. Сделать это может любой из законных представителей ребенка", - добавила Каклюгина.

Она отметила, что эта мера поддержки реализуется в Подмосковье в рамках нацпроекта "Демография".

С 1 января 2020 года в Подмосковье изменилась форма обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет - вместо предоставления молочной кухни им предоставляется ежемесячная денежная выплата.