Агентство в Петербурге получило право проверять справки о прививке, выданные в Узбекистане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма, являющееся оператором по организации вакцинации иностранных граждан в городе и Ленинградской области, получило доступ к проверке достоверности документов об иммунизации и ПЦР-тестировании на COVID-19, которые были проведены в Узбекистане. Соответствующее решение было принято в рамках официального визита делегации Санкт-Петербурга в Республику Узбекистан, сообщила ТАСС в среду генеральный директор агентства Наталья Юдина.

"Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма, курируемое комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, в рамках визита получило доступ и права на осуществление проверки достоверности документов о прохождении вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестирования, сделанных на всей территории Узбекистана", - рассказала Юдина. Она отметила, что вопрос по вакцинации трудовых мигрантов из Узбекистана от коронавирусной инфекции стал одним из основных предметов обсуждения на рабочих встречах официальной делегации Петербурга с первыми лицами принимающей страны. Визит проходит с 13 по 17 декабря.

Как пояснила гендиректор агентства, многие работодатели в Петербурге, использующие иностранные трудовые ресурсы, столкнулись с тем, что при приеме на работу трудовые мигранты из стран СНГ, в частности, из Узбекистана, предоставляют документы о прохождении вакцинации, достоверность которых проверить до текущего момента не представлялось возможным. "Теперь же ситуация в корне изменилась. Работодатели Санкт-Петербурга смогут обратиться в агентство для проведения проверки справок сотрудников с гражданством Узбекистана. Также ведется подготовка к централизованной проверке всех граждан Узбекистана, осуществляющих трудовую деятельность на территории Санкт-Петербурга по патенту", - отметила она.

Юдина пояснила, что целью проверки является выявление предоставления сотрудниками недостоверных сведений работодателям с последующим устранением выявленных нарушений путем проведения иммунизации в аккредитованных пунктах вакцинации в городе.

В соответствии с действующими требованиями, в Петербурге предписана вакцинация против COVID-19 лицам, работающим в сферах строительства, промышленности, транспорта, а также студентам вузов и других учебных заведений. Невыполнение требований могут послужить к привлечению организаций к административной ответственности (штрафы или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).