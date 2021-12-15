Комитет Думы предлагает предусмотреть посещение храмов без QR-кодов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предлагает ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах добавить в него норму о возможности посещения храмов без предъявления кода. Такое положение содержится в заключении комитета и подготовленном им проекте постановления Госдумы к принятию законопроекта в первом чтении.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации до рассмотрения указанного законопроекта во втором чтении проработать вопросы <...> предоставления гражданам возможности посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ", - говорится в документе.