Верховный суд напомнил, что магазины не обязаны выдавать покупателям маски

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ отклонил иск жительницы Архангельска, оспаривавшей штраф за отсутствие маски в магазине на том основании, что ей не выдали ее за прилавком. Это следует из материалов дела, опубликованных на официальном сайте суда.

"Доводы жалобы о том, что сотрудниками магазина Кулаковой А. Ю. не были предоставлены средства защиты органов дыхания, в связи с чем она не была обязана находиться в помещении магазина в маске, основаны на ошибочном толковании приведенных выше и иных подлежащих применению норм, обязанность по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания в соответствующей ситуации возложена на граждан нормативно-правовым актом, имеющим юридическую силу, о чем было обоснованно указано судебными инстанциями в обжалуемых актах", - постановил суд.

Согласно материалам дела, жительница Архангельска Кулакова была оштрафована на 10 тыс. рублей за отсутствие маски в торговом помещении. Она не согласилась с этой мерой, утверждая, что нарушила антиковидные меры из-за отказа сотрудников магазина выдать ей маску.

Верховный суд счел позицию истицы необоснованной, так как ношение маски вменено в обязанность гражданам, при этом учреждения не обязаны их предоставлять.