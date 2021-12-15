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Пандемия COVID-19

РПЦ: все религиозные организации в пандемию должны быть охвачены мерами господдержки

Игумения Ксения отметила, что сейчас религиозные организации находятся в неравном положении

МОСКВА, 15 декабря. Русская православная церковь просит предоставить государственную поддержку в условиях пандемии всем религиозным организациям в стране. Об этом заявила в среду руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

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"В связи с установленными ограничениями мы понесли и значительные убытки и нуждаемся в государственной поддержке, которая, кстати, предоставляется, скажем, всем парикмахерским, всем салонам красоты, всем музеям и так далее. Но почему-то к религиозным организациям такой избирательный подход - только если ты получал уже государственную поддержку с 2017 года, ты вправе получить ее в связи с ковидом", - сказала глава правового управления РПЦ, выступая на IV Всероссийском форуме "Право. Религия. Государство".

По словам Чернеги, это ставит религиозные организации в неравное положение. "Настаиваем на том, чтобы поддержка была предоставлена всем религиозным организациям - централизованным и входящим в их структуру", - добавила она.

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