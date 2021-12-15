Изъятый в порту Владивостока старинный учебник по алгебре передали в музей имени Арсеньева

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Владивостокской таможни передали на временное хранение в Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева сборник алгебраических задач, изданный в 1916 году. Учебник они обнаружили у гражданина, проходившего контроль в Морском порту Владивостока, сообщает в среду пресс-служба таможни.

"Книгу начала XX века, признанную культурной ценностью, сотрудники Владивостокской таможни передали на временное хранение Музею истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Книга была обнаружена при таможенном контроле в зоне деятельности таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни у гражданина России, который следовал из Владивостока на рыболовецком судне в япономорскую экспедицию", - говорится в сообщении.

Мужчина не знал, что книга подпадает под установленные таможенным законодательством запреты и ограничения и подлежит обязательному декларированию. Издание он взял с собой, как память, которая осталась от бабушки. Владивостокская таможня в отношении гражданина возбудила дело об административном правонарушении по ч.1. ст. 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию") и по ст. 16.3 КоАП РФ ("Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации"). Книгу изъяли, экспертиза подтвердила ее культурную ценность.

Суд вынес решение о конфискации книги в собственность государства. Место постоянного хранения книги определит Министерство культуры Российской Федерации. До этого ее временное хранение будет обеспечено в Музее истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.

За последние три года Владивостокской таможней выявлены три подобных случая. Ранее таможенники обнаружили старинную японскую монету - 1 йена, отчеканенную в 1879 году и памятный нагрудный знак, посвященный стрелковым соревнованиям из пистолета, прошедшим в 1955 году в Швейцарии.