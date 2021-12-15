Умер единственный выживший в авиакатастрофе с начштаба обороны ВС Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 декабря. /ТАСС/. Единственный выживший в авиакатастрофе, в которой погиб начальник Штаба обороны ВС Индии генерал Бипин Рават, капитан Варун Сингх умер в среду в больнице от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба индийских военно-воздушных сил в своем Twitter.

"ВВС с глубокой печалью сообщают об уходе из жизни храброго капитана Варуна Сингха, умершего сегодня утром от травм, полученных при крушении вертолета 8 декабря 2021 года. ВВС выражают искренние соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх написал в своем Twitter, что "с болью узнал о смерти летчика ВВС, капитана Варуна Сингха". "Он был настоящим бойцом до своего последнего вдоха", - отметил глава военного ведомства.

Соболезнования в связи со смертью единственного выжившего в авиакатастрофе выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Капитан Сингх служил Индии с гордостью, доблестью и высочайшим профессионализмом", - заявил он в своем "Твиттере".

Военный вертолет, на борту которого находились Бипин Рават и еще 13 человек, разбился на прошлой неделе в южном индийском штате Тамилнад. Катастрофа произошла в гористой местности в условиях плохой видимости - был густой туман. Погибли генерал, его супруга Мадхулика и еще 11 человек.