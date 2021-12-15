СМИ: Китай передал в дар ЮАР 300 тыс. доз вакцины от COVID-19

ПРЕТОРИЯ, 15 декабря. /ТАСС/. КНР передала в дар Вооруженным силам ЮАР 300 тыс. доз вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской Sinovac Biotech. Об этом сообщил в среду местный новостной портал News24 .

По его данным, вакцина СoronaVac недавно получила от регулирующих служб ЮАР условное одобрение для экстренного использования. Подаренная партия должна прибыть в ЮАР в ближайшее время. Ранее другая китайская вакцина от коронавируса - Sinovac получила разрешение для экстренного применения в ЮАР.

Сейчас в ЮАР широко используются наряду с Sinovac вакцины Johnson & Johnson и Pfizer. В минувшем ноябре в Южно-Африканской Республике началась четвертая волна пандемии коронавируса, вызванная омикрон-штаммом. Сейчас ЮАР является мировым эпицентром распространения этого варианта COVID-19.

Общее число жителей ЮАР, сделавших прививки от коронавируса, составляет на текущий день 27,2 млн. Полный курс вакцинации прошли 15,4 млн человек, или 26% населения страны.