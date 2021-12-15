Епархии РПЦ внесут запрет на выход из их состава приходов и монастырей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Приходы, монастыри и другие религиозные организации, входящие в епархии Русской православной церкви, не смогут выйти из их состава, соответствующие запреты вносятся сейчас в уставы епархий РПЦ. Об этом сообщила в среду руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

"Сейчас мы уже вносим поправки в уставы епархий Русской православной церкви, которые прямо устанавливают запрет на выход приходов, монастырей и других религиозных организаций, входящих в структуру епархий, - запрет на выход из этой структуры", - сказала глава Правового управления РПЦ, выступая на IV Всероссийском форуме "Право. Религия. Государство".

Она пояснила, что подобные изменения вносятся в соответствии с принятыми поправками в п. 4 ст. 8 федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях". По словам Чернеги, эти поправки "предусматривают важные положения", согласно которым религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, например, в структуру РПЦ и ее епархий, или Духовного управления мусульман РФ, могут выйти из этой структуры только в том случае, если такое право предоставлено им уставом централизованной религиозной организации.

"Что касается содержания устава Русской православной церкви, то ее устав не дает религиозным организациям, входящим в ее структуру, право на выход из Церкви. И поэтому мы исходим из того, что сейчас, в свете новых поправок, религиозные организации не могут выйти из структуры РПЦ", - добавила Чернега.