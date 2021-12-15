Вице-президент РАН напомнила, что домашние животные с коронавирусом не заражают человека

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Случаи заболевания домашних животных коронавирусом являются единичными, они не заражают человека, их не нужно выбрасывать на улицу из-за страха заражения. С таким заявлением в среду выступила на общем собрании Российской академии наук (РАН) вице-президент РАН Ирина Донник.

"Главное, что можно спать спокойно и животных не выбрасывать на улицу, и конечно, домашних животных не надо сдавать. Однако, когда в СМИ появилась информация, что заболевают домашние животные, в 25 раз увеличилось количество выброшенных бездомных животных на улицах и отказов хозяев", - сказала Донник.

Она пояснила, что собаки и кошки болеют своими коронавирусами, не заражают ими человека и не являются переносчиками человеческого коронавируса. При этом инфицированным людям лучше ограничить общение с животным.