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Пандемия COVID-19

Вице-президент РАН напомнила, что домашние животные с коронавирусом не заражают человека

Ирина Донник пояснила, что собаки и кошки болеют своими коронавирусами и не являются переносчиками для человека

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Случаи заболевания домашних животных коронавирусом являются единичными, они не заражают человека, их не нужно выбрасывать на улицу из-за страха заражения. С таким заявлением в среду выступила на общем собрании Российской академии наук (РАН) вице-президент РАН Ирина Донник.

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"Главное, что можно спать спокойно и животных не выбрасывать на улицу, и конечно, домашних животных не надо сдавать. Однако, когда в СМИ появилась информация, что заболевают домашние животные, в 25 раз увеличилось количество выброшенных бездомных животных на улицах и отказов хозяев", - сказала Донник.

Она пояснила, что собаки и кошки болеют своими коронавирусами, не заражают ими человека и не являются переносчиками человеческого коронавируса. При этом инфицированным людям лучше ограничить общение с животным.

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По ее словам, люди, например, на рынках создают условия, которых не может быть в естественной среде, когда контактируют животные непересекающихся видов. И это создает возможности для передачи коронавирусов между дикими животными и человеком. Самыми основными переносчиками вируса являются летучие мыши и верблюд.

"Летучие мыши - идеальный инкубатор новых патогенных вирусов, в том числе коронавирусов, так как у них имеет место бессимптомное вирусоносительство, обусловленное ограниченными ответными иммунно-воспалительными реакциями", - рассказала Донник.

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