Комитет Госдумы поддержал право людей с инвалидностью парковаться бесплатно везде

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект депутатов ЛДПР, позволяющий людям с инвалидностью парковаться бесплатно везде, если выделенные для них специальные места заняты.

Инициативой предлагается внести изменение в закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Авторы документа предлагают ввести норму, согласной которой, в случае, если на платной парковке общего пользования все места, предназначенные для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых людьми с инвалидностью или перевозящих их, заняты, то "указанные транспортные средства с опознавательным знаком "Инвалид", включенные в федеральный реестр инвалидов, размещаются на имеющихся свободных местах данной парковки бесплатно".

Как ранее отметил один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по труду социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в настоящее время квота для транспортных средств, управляемых людьми с инвалидностью или перевозящих их, "составляет не менее 10% от общего количества мест на платной парковке, но не менее одного места". Однако, указал он, если все специальные места заняты, людям с инвалидностью приходится оплачивать обычную парковку. "В противном случае инвалиду будет выписан административный штраф", - указывают авторы в пояснительных материалах.