В Якутии открылся первый оздоровительный центр для реабилитации переболевших COVID-19

ЯКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Первый оздоровительный центр для переболевших COVID-19 открылся в среду в Якутии, сообщили в официальном телеграм-канале оперштаба Якутии.

"В городе Вилюйск открылся первый в Якутии дневной оздоровительный центр для реабилитации переболевших COVID-19. Специалисты центра будут проводить такие процедуры как массаж, физиотерапия, лечебная физкультура, фитотерапия, а также с пациентами будут работать психологи. Направлять людей на реабилитацию будут терапевты", - говорится в сообщении.

Центр открыт по инициативе администрации Вилюйского района и центральной районной больницы. "В настоящее время выздоровлению и реабилитации людей, перенесших COVID-19, уделяется большое внимание по всей стране и республике", - добавили в оперштабе.

Глава Якутии Айсен Николаев в среду в послании к Госсобранию республики предложил создать проект "Здоровая жизнь после ковида" для мониторинга и реабилитационного сопровождения переболевших ковидом жителей. "Предлагаю в рамках государственной программы развития здравоохранения республики реализовать специальный проект "Здоровая жизнь после ковида". Ставлю задачу организовать систему мониторинга и реабилитационного сопровождения переболевших якутян, исходя из оценки тяжести перенесенной болезни и риска осложнений", - сказал Николаев.

По информации оперштаба Якутии, за последние сутки выявлено 199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 70 - в Якутске. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе зарегистрировано 73 859 случаев заражения коронавирусом, 68 123 человека выздоровели, умерли 1 733.