МГУ вновь возглавил рейтинг QS лучших вузов развивающихся стран Европы и Средней Азии

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова возглавил рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии 2021 года, а всего в список вошли 134 вуза из России. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в среду британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).

Как отмечают составители рейтинга, флагман российского высшего образования сохраняет уверенное лидерство с момента первой публикации результатов регионального исследования в 2014 году. Университет получил наивысшее количество баллов по показателям академической репутации и репутации среди работодателей.

В топ-10 лучших университетов региона также вошли Санкт-Петербургский государственный университет (3 место), Новосибирский государственный университет (8 место), Томский государственный университет (9 место), национальный исследовательский университет "Московский физико-технический институт" (10 место).

Всего же российские вузы представляют 30% от общего количества участников рейтинга. Из них 16 - впервые вошли в региональный рейтинг лучших университетов, 14 - улучшили свои позиции по сравнению с позициями прошлогоднего рейтинга, в то время как 27 - сохранили свои позиции.

Помимо упомянутых вузов, в топ-10 вошли также чешские Карлов университет (2), Масариков университет (7), эстонский Тартуский университет (4), польские Ягеллонский университет (5) и Варшавский университет (6).

Мнение эксперта

"Увеличив количество вузов в региональном рейтинге до 134, Россия получила наиболее широкое представительство среди лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии. Кроме того, у России самое высокое количество университетов в топ-10 и топ-100 опубликованного рейтинга", - прокомментировал результаты исследования директор аналитического центра QS Бен Саутер.

"В то же время более 50% российских университетов, участвующих в рейтинге, продемонстрировали снижение позиций, вызванное прежде всего динамикой показателей качества образовательной среды - доли преподавателей и сотрудников с ученой степенью и соотношения количества преподавателей и студентов. Несмотря на заметное количество новичков рейтинга, большинство из которых расположилось в нижней части рейтинговой таблицы, Россия сумела нарастить количество публикаций на одного преподавателя, что указывает на возможности дальнейшего развития научной производительности в стране", - добавил Саутер.

Региональный директор QS по Восточной Европе и Средней Азии Сергей Христолюбов обратил внимание на расширение географии российских участников исследования. "Новый выпуск рейтинга включает в себя вузы уже из 50 российских городов, что является абсолютным рекордом. В число лучших в регионе входят вузы от Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Ростова-на-Дону, и это свидетельствует о повышении международной узнаваемости высших учебных заведений, расположенных в самых разных уголках страны", - сказал он.

О методологии

Для данного рейтинга QS оценивает учебные заведения по десяти критериям. Среди них наибольший вес играют академическая репутация (30% от общего балла) и репутация среди работодателей (20%). Учитываются также такие параметры, как соотношение количества преподавателей и студентов, количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника, глубина международных научных коллабораций, присутствие в онлайн-среде, количество цитирований на одну публикацию, доля преподавателей и сотрудников с ученой степенью, доля иностранных преподавателей и сотрудников, доля иностранных студентов.