Увезенную неизвестными жительницу Калмыкии нашли в Челябинской области

ЭЛИСТА, 15 декабря. /ТАСС/. Двадцатилетняя девушка, увезенная 11 декабря неизвестными людьми из родительского дома в Калмыкии, обнаружена в городе Южноуральске Челябинской области, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Калмыкии.

"Следственными органами СК РФ по Калмыкии проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"). Сейчас местонахождение девушки установлено: она находится в городе Южноуральск Челябинской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция в Калмыкии ведет розыск 20-летней девушки, увезенной с применением насилия из родительского дома. Установлено, что в ночное время в дом к местной жительнице вошли несколько мужчин и стали выводить на улицу 20-летнюю дочь хозяйки домовладения, при попытке оказать им сопротивление, матери и брату девушки были нанесены телесные повреждения. Злоумышленники вместе с девушкой уехали на двух автомашинах в неизвестном направлении.

Со слов девушки, никаких противоправных действий в отношении нее не совершено. По ее словам, она выехала по своему желанию с целью выйти замуж, ее здоровью и жизни ничего не угрожает. Проверка следственного управления СК России по Калмыкии продолжается, по ее результатам будет дана правовая оценка действиям всех лиц, добавили в пресс-службе ведомства.