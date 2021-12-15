Совфед одобрил закон об индексации маткапитала по фактическому уровню инфляции

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий с 1 февраля индексацию материнского капитала по фактической инфляции.

Согласно действующему законодательству размер материнского капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Теперь размер материнского капитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ. Пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского капитала будет осуществляться в таком же порядке.