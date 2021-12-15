Все школы района в Челябинской области на неделю ушли на дистанционку

ЧЕЛЯБИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Очное обучение приостановлено во всех школах Кусинского района Челябинской области до 22 декабря из-за резкого роста заражаемости гриппом и другими вирусами. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой районной администрации.

"На заседании оперативного штаба по коронавирусной инфекции было принято решение приостановить очное обучение во всех школах Кусинского района до 22 декабря. <…> Это необходимая мера, так как за последнюю неделю резко возросла заражаемость учащихся школ гриппом и парагриппом, а также ОРВИ", - сказано в сообщении.

Уточняется, в течение недели будут закрыты для посещения также учреждения дополнительного образования.

Кроме Кусинского района, аналогичное решение принято в Катав-Ивановском районе, где с 14 по 20 декабря включительно было принято решение перевести учеников на дистанционное обучение, а также ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в этот период.

По данным областного Минздрава, всего с начала пандемии в регионе подтверждено 138 054 случая заражения коронавирусом (плюс 612 новых подтверждений к 14 декабря). Всего 124 583 пациента выздоровело, продолжают лечение 6 576 человек.