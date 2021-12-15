Совет Федерации одобрил закон о штрафах за необеспечение доступа к газовому оборудованию

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о введении административных штрафов для должностных лиц, а также для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за необеспечение доступа к газовому оборудованию представителей поставщика или газораспределительной организации.

Поправки вносятся в статью 9.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях об ответственности за нарушение запрета на пользование ресурсами, в том числе газом.

Ответственность вводится за воспрепятствование осуществлению поставщиком или газораспределительной организацией "мероприятий по полному или частичному ограничению подачи (поставки) газа при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения". Это повлечет штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет, для юридических лиц штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Как отметила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, внесение этих поправок позволит устранить возможность для недобросовестного потребителя газа воспрепятствовать введению в отношение него ограничения подачи. "Наверное, не стоит говорить, что у нас каждый год, к сожалению, случаются очень серьезные взрывы бытового газа, в том числе из-за несовершенства действующего законодательства", - сказала она.

Сейчас ответственность предусмотрена только в случае нарушения потребителем введенного в отношении него полного или частичного ограничения режима потребления газа при сохранении обстоятельств, из-за которых запрет был введен.