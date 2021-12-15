Число рейсов ретропоезда в Шую к фестивалю "Русское Рождество" увеличат вдвое

ИВАНОВО, 15 декабря. /ТАСС/. Число рейсов ретропоезда и рельсовых автобусов "Орлан" в Шую увеличат в два раза на время проведения фестиваля "Русское Рождество", чтобы снизить поток автомобилей. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства региона.

"По сравнению с 2021 годом количество рейсов ретропоезда из Иваново в Шую и обратно с 2 по 9 января будет увеличено в два раза. В дни фестиваля также будет увеличено количество рельсовых автобусов: "Орланы" будут курсировать между Ивановом и Шуей практически весь день, это сделает путешествие на "Русское Рождество" комфортным и снизит автомобильный трафик", - сообщает пресс-служба.

Как уточнили в Центре развития туризма и гостеприимства региона, первый рейс в Шую на ретропоезде запланирован на 25 декабря. В состав поезда войдут новые вагоны из знаменитого "Рускеальского экспресса", а возглавит их исторический паровоз, построенный Коломенским заводом в 1955 году.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что фестиваль является значимым событием для региона. "Конечно, этот праздник Шуя заслужила, Ивановская область его заслужила, люди заслужили. Непростые два года - и 2020-й, и 2021-й, согласитесь. В России и Новый год, и Рождество - это такая пора, когда люди думают о хорошем. Всех приглашаю на фестиваль, думаю, что все пройдет на высоком уровне и самое главное - на безопасном", - отметил губернатор Станислав Воскресенский.

Фестиваль "Русское Рождество" проводится в Шуе с 2019 года, он является победителем Национальной премии Russian Event Awards 2020 года в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры" в городах с населением до 100 тыс. человек. В рамках мероприятия в городе устанавливают световые инсталляции, проводят концерты и ярмарку. В этом году в программе фестиваля особое место займет Палех. Для гостей организуют экскурсии по Крестовоздвиженскому бульвару и центральному парку Палеха, на конный двор, в музеи и арт-центр "Мастерские" и Дом ремесел, а в Шуе будет работать резиденция палехских художников.