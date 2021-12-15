В Петербурге ввели в эксплуатацию новый корпус больницы св. Георгия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Введение в эксплуатацию нового корпуса больницы св. Георгия на 305 мест состоялось в рекордные сроки. Вместе с новым стационаром в Петербурге теперь имеется почти 1,5 тыс. коек, которые можно использовать как для плановых пациентов, так и для больных с коронавирусом, сообщил в среду журналистам губернатор города Александр Беглов.

"Это уже четвертый трансформер-стационар, который мы делаем. В общей сложности мы уже имеем почти 1,5 тыс. новых, современных коек, которые работают как в плановом режиме, так могут принимать и ковидных больных. Наша цель - заменить полностью Ленэкспо и сделать 2,5 тыс. коек в стационарах-трансформерах. Больница Святого Великомученика Георгия уже сегодня будет принимать первых ковидных больных [в новом корпусе], и больница первая начала принимать ковидных больных в 2020 году. Нужно было переоформиться, нужно было подготовить "красные зоны", чистые зоны, это была очень непростая и сложная работа", - сказал он.

Строительство шестиэтажного нового корпуса началось в феврале 2021 года, завершить его так быстро удалось благодаря современным технологиям. Он предназначен для оказания специализированной медицинской помощи в стационарах. В нем расположились лечебные терапевтические, хирургические и неврологические отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также два приемно-диагностических отделения с новейшим оборудованием.

"Здесь мы применили новую технологию для карет скорой помощи, то есть карета скорой помощи приезжает в теплый бокс. И уже больной не идет по улице или несут его на носилках, а он в тепле, и его спокойно предоставляют к лифту. Это одно из правильных решений, которое мы применяем в стационарах-трансформерах", - рассказал Беглов.

По словам губернатора, Петербург будет продолжать усиливать свои медицинские мощности. "На очереди у нас пятый трансформер - больница Джанелидзе, в 2022 году мы приступаем к проектированию больницы №15, там тоже будет трансформер на 700 уже коек, таким образом мы продолжаем программу строительства больниц-трансформеров, которые можно переформатировать под любую задачу, любой выбор, который будет стоять перед городом", - отметил он.

Одновременно с возведением нового корпуса в больнице св. Георгия завершен капитальный ремонт приемного отделения и 3-го хирургического отделения, он является одним из лидеров в Петербурге по количеству эндовидеохирургических вмешательств (проведение операций через маленькие проколы шириной от 2 до 10 мм).

Больница Святого Великомученика Георгия

Больница св. Георгия основана в 1870 году по инициативе графини Е. Н. Гейден при поддержке семьи принцев Ольденбургских на 35 коек. Сегодня больница - многопрофильный стационар мощностью 579 коек, оказывающий квалифицированную, специализированную медицинскую помощь, как по экстренным показаниям, так и в плановом порядке. В 2019 году была оказана стационарная помощь более 30,9 тыс. больным, выполнено более 13,6 тыс. операций. Эти показатели являются наибольшими в истории больницы. В 2020 году учреждение одно из первых начало оказание помощи больным с COVID-19, за 615 дней непрерывной работы с коронавирусной инфекцией пролечено более 30,1 тыс. больных, более 7,8 тыс. из них прошли через реанимацию, а более 2,2 тыс. потребовалось ИВЛ. Пациентам с COVID-19 выполнено более 3,1 тыс. операций.