На Кубани более 145 тыс. детей из малообеспеченных семей получат новогодние подарки

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поставил задачу обеспечить подарками более 145 тыс. детей из малообеспеченных и состоящих на учете семей региона. Об этом сообщается в среду на сайте администрации края.

"Новый год - это время, когда каждый ребенок должен получить подарок, даже если родители не всегда могут его вручить. В этом году мы закупили подарки, которые предназначены для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Детям их доставят в канун Нового года волонтеры и социальные работники с соблюдением всех антиковидных мер", - приводятся в сообщении слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что в поздравлении с новым годом также активно участвует краевой бизнес. Губернатор выразил уверенность, что региональные предприятия тоже решат устроить "новогоднее чудо юным жителям Кубани".

Отмечается, что всего подарки получат более 145 тыс. детей из малообеспеченных и состоящих на учете семей Краснодарского края.

"По программе "Дети Кубани" в 2021 году приобрели подарки для детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Муниципалитеты и спонсоры передадут новогодние наборы детям из многодетных малообеспеченных семей. Таким образом, 145,6 тыс. детей получат сладкие новогодние подарки", - добавили в пресс-службе.