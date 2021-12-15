В Сургуте начал прием первых пациентов один из крупнейших в России перинатальных центров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты Центра охраны материнства и детства в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО), одного из крупнейших перинатальных учреждений России, начали прием первых пациентов. Об этом в среду сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Югры.

Соглашение между департаментом здравоохранения Югры и застройщиком "ВИС инфраструктура" о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации Центра охраны материнства и детства в Сургуте - одного из крупнейших в России - было заключено в конце декабря 2014 года. Его должны были открыть в 2017 году, однако этому помешало резкое увеличение уровня грунтовых вод. Сдать медучреждение планировалось летом 2020 года, но завершение работ было отложено, поскольку из-за пандемии застройщик столкнулся с трудностями.

"Сегодня приступили к амбулаторному приему первых пациентов", - сказал собеседник агентства.

В Instagram-аккаунте учреждения сообщается, что прием начали специалисты консультативно-диагностического отделения, отделения катамнеза, отделения ультразвуковой диагностики, клинико-диагностической лаборатории. В сообщении отмечается, что полностью все специалисты начнут прием в новом здании с 1 января 2022 года.

По данным региональных властей, стоимость возведения объекта составила около 11 млрд рублей. В центре планируется ежегодно принимать около 10 тыс. родов, что составляет примерно половину от общего количества в округе. Общая площадь объекта составила порядка 63 тыс. кв. м. Ранее власти региона сообщали, что здесь также при помощи телемедицинского оборудования планируется, в частности, консультироваться по вопросам лечения пациентов с врачами в Европе, и разместить ангиограф, позволяющий исследовать состояние сосудов, выявлять повреждения, тромбоз, опухоли и пороки развития различных органов. Основу персонала нового учреждения составят около 800 специалистов. В центре планируется лаборатория высоких биомедицинских технологий, которая возьмет на себя перспективные геномные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий, выявление взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний.