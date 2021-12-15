В Ставропольском крае создадут проектный институт в следующем году

ПЯТИГОРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Проектный институт создадут на Ставрополье в 2022 году. Это сократит сроки возведения новых строительных объектов в регионе, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора.

"В 2022 году на Ставрополье появится государственное бюджетное учреждение "Проектный институт". Образование такой структуры позволит ускорить проектирование, а следовательно - сократит сроки возведения новых строительных объектов. Усилится и государственный контроль за качеством ведения проектной деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект распоряжения о создании проектного института был принят на заседании правительства края, он вступит в силу с 1 января 2022 года.

"Нашему региону необходим собственный государственный проектный институт. Он должен стать инструментом, который обеспечит выполнение всех задач в части проектирования. И будет отвечать за результаты своей деятельности", - сказал глава региона Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.