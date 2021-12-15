Путин пригласил на ледовое шоу в Москву 13-летнюю школьницу

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону поговорил с 13-летней Татьяной Троценко из Ставропольского края, чье желание посетить балет "Лебединое озеро" в Мариинском театре он исполнил благодаря предновогодней акции "Елка желаний". Кадры беседы были показаны в среду в эфире телеканала "Россия-24".

Девочка, проходящая в Санкт-Петербурге лечение от тяжелого заболевания, посетила постановку в Мариинке во вторник.

"Твоя мечта исполнилась?" - спросил Путин у школьницы в телефонном разговоре. Девочка ответила утвердительно.

"Если вы сейчас с мамой посоветуетесь и решите, что это вас устраивает и вам это интересно, у меня есть еще одно предложение, дополнительное к тому, что ты сейчас посмотрела "Лебединое озеро" в театре: если есть желание и время <…>, можно организовать вашу поездку в Москву для того, чтобы вы посмотрели фигурное катание тоже на тему "Лебединого озера", - сказал президент, попросив Таню передать трубку маме.

Девочка обрадовалась, мама тоже ответила согласием. "Мы очень рады такому предложению, потому что это очень неожиданно", - сказала Любовь Троценко.

Ранее сообщалось, что ледовое шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" будет идти на московской арене "Мегаспорт" с 25 декабря по 8 января.