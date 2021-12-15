Памфилова исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова вместе с членами ЦИК приняла участие в благотворительной акции "Елка желаний", которая помогает исполнять новогоднюю мечту детей из разных регионов России. Мероприятие прошло в здании ЦИК в среду.

"Вот у меня Камилла Гусейнова мечтает о посещении цирка Никулина в новогодние каникулы. И вот Полина Твардовская тоже мечтает побывать на цирковом представлении, ей четыре года, а Камилле - пять лет. Я думаю, что веселой компанией мы и пойдем на цирковое предоставление. Еще раз я тоже вспомню детство", - сказала Памфилова.

Она рассказала, что была знакома с актером Юрием Никулиным во время работы министром социальной защиты. "Юрий Владимирович Никулин настолько любил детей. Мы устраивали благотворительные цирковые представления для детишек из детских домов, из бедных семей. Тогда, в начале 1990-х, было все очень тяжело", - отметила глава ЦИК.

Она считает, что таких светлых и праздничных акций, как "Елка желаний", должно быть больше. "Это вовлекает все большее количество людей, все больше детишек, которым сложно, у них появляется больше вероятности осуществления мечты. Я считаю, что это очень важно", - подчеркнула Памфилова. Она добавила, что члены ЦИК постоянно участвуют в благотворительности.

Акция стартовала 15 ноября. На специальных новогодних елках закрепляют шары и открытки с пожеланиями на Новый год, которые могут оставлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие в акции могут принять дети от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.