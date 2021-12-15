Власти Москвы призвали горожан в предновогодние дни пересесть на общественный транспорт

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы призвали жителей и гостей столицы в предновогодние дни выбирать для поездок по городу общественный транспорт, а личными автомобилями пользоваться только в самых крайних случаях. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС заместитель мэра столицы - руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Хочу призвать всех горожан и гостей столицы в предновогодние дни пользоваться общественным транспортом - метро, автобусами, в крайнем случае такси или каршерингом", - сказал он.

Ликсутов напомнил о серьезных проблемах на дорогах в последние дни уходящего года, когда тысячи горожан и гостей столицы отправляются на предпраздничные мероприятия и за подарками в торговые центры. "Выбирать же личные машины для выезда в город я бы попросил только в самую последнюю очередь", - сказал заместитель мэра.