Почти 90% пассажиров оценили удобство новых станций Большого метрокольца Москвы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 90% пассажиров, воспользовавшихся десятью новыми станциями Большой кольцевой линии московского метро, оценили их удобство. Такой результат опроса пассажиров, проведенного специалистами транспортного комплекса столицы, озвучил в среду в интервью ТАСС заместитель мэра - руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"С вводом нового участка улучшилось транспортное обслуживание более чем для 1,4 млн человек, и наши первые опросы, проведенные среди пассажиров, показывают, что более 90% из них уже оценили по достоинству новые станции и их удобство", - сказал Ликсутов. Он отметил, что больше половины опрошенных указали, прежде всего, на существенное сокращение времени в пути. "Их поездки стали на 20-30 минут быстрее, а некоторые, это около 15% пассажиров, стали экономить почти 40 минут только в одну сторону", - заметил заммэра.

В этой связи он подчеркнул, что пользуются новыми станциями не только москвичи, которые живут рядом, но и те, кто приезжает из отдаленных районов Подмосковья. "Они же тоже могут экономить время благодаря Большому кольцу, поэтому можно сказать, что новые станции улучшили транспортное обслуживание всего города и тех, кто приезжает в Москву", - сказал Ликсутов.

Он также напомнил, что с запуском новых станций изменились и привычные схемы движения в городе. "Сотни тысяч москвичей теперь живут в шаговой доступности от метро, у них появились десятки новых удобных ежедневных маршрутов. И если раньше в соседний район иногда приходилось ехать с пересадкой через центр, садиться на автобус или выезжать на личной машине, то теперь поездка занимает считанные минуты на метро", - заключил Ликсутов.

Новый участок Большой кольцевой линии от станции "Мневники" до станции "Каховская", протяженностью в 21 км, открылся 7 декабря и стал самой протяженной в истории столичной подземки дистанцией, запущенной одномоментно.