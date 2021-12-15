Британские власти считают омикрон-штамм самой опасной угрозой за всю пандемию коронавируса

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса представляет наибольшую угрозу системе здравоохранения Великобритании за все время пандемии коронавируса. Об этом в среду заявила исполнительный директор Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) Дженни Харрис, выступая в комитете по транспорту Палаты общин британского парламента.

"Вероятно, мы столкнулись с самой серьезной угрозой с начала пандемии. Я полагаю, что цифры [заболеваемости], которые мы увидим в ближайшие дни, потрясут воображение в сравнении с ростом числа случаев заражения при возникновении предыдущих разновидностей", - сказала врач. По ее мнению, существует вероятность того, что омикрон-штамм увеличит не только число случаев инфицирования, но и показатели госпитализации и смертельных исходов.

"Мы начинаем наблюдать, с какой скоростью вирус распространяется в Лондоне, а также со вчерашнего дня и в Манчестере. В каждом из регионов ситуация отличается, но тенденция к росту числа случаев заражения наблюдается в большинстве британских агломераций", - отметила Харрис. Она указала, что омикрон-штамм коронавируса характеризуется "большим числом необычных мутаций", в результате чего есть риск заражения даже у вакцинированных. "Мы знаем, что бустерная доза увеличит защиту от вируса, хотя она все равно будет ниже, чем в случае с дельта-штаммом", - уточнила специалист, обратив внимание на вероятность перегруженности систем здравоохранения из-за распространения штамма "омикрон".

12 декабря главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии объявили о повышении степени угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого из пяти существующих на фоне активного распространения омикрон-штамма. Правительственные эксперты предупреждают, что из-за меньшей эффективности применяемых сейчас вакцин против нового штамма в январе в стране могут быть установлены новые рекорды заболеваемости. Всего в стране на данный момент обнаружено 5 346 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Также известно об одном летальном исходе после заражения штаммом "омикрон".

Омикрон-штамм коронавируса уже стал доминирующим в Лондоне. 10 декабря UKHSA проинформировало, что при сохранении нынешнего темпа распространения омикрон-штамма к концу года в стране будет зарегистрировано около 1 млн случаев заражения этой разновидностью. При этом эксперты ожидают, что уже на следующей неделе в Великобритании будут фиксировать до 200 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки, что станет антирекордом за все время пандемии. За последние семь дней в стране в среднем выявляли 53,8 тыс. случаев инфицирования в сутки.