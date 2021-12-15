В ХМАО до февраля продлили запрет на развлекательные мероприятия

"Продлить до 31 января 2022 года включительно: запрет на проведение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут осуществляться (проводиться) с участием граждан", - сказано в документе.

Также в нем отмечается, что до февраля в Югре продлен запрет на работу детских игровых комнат, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна, посещение торговых центров детьми до 14 лет, без сопровождения родителей, а регистрация браков будет проводиться с одновременным нахождением в помещении не более восьми человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.

За все время в ХМАО, по данным регионального оперативного штаба на 15 декабря, 92,9 тыс. человек заболели ковидом, 86,1 тыс. пациентов выздоровели, 1 861 умер. При этом суточная заболеваемость за последние две недели - с 30 ноября по 14 декабря - в ХМАО снизилась более чем на 13% - с 234 случаев до 202.