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Все школы Липецкой области подключили к интернету через единую сеть передачи данных

По словам главы региона Игоря Артамонова, скорость интернета в сельских школах составляет 50 Мбит/с, в городских учебных заведениях - 100 Мбит/с

ЛИПЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Все средние школы Липецкой области подключили к интернету через единую сеть передачи данных, обеспечивающую надежную защиту персональных данных. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Выполнили план подключения образовательных организаций к интернету через единую сеть передачи данных, которая обеспечивает защищенный доступ к государственным и муниципальным информационным системам и позволяет организовать безопасное интернет-пространство", - сказал Артамонов. По его словам, в первую очередь речь идет о защите персональных данных школьников, а также о блокировке нежелательного для них контента.

Глава региона отметил, что все образовательные организации, а их свыше 400, имеют доступ к высокоскоростному интернету по волоконно-оптическим линиям связи. "Проект был успешно реализован в течение нескольких месяцев, скорость интернета в сельских школах - 50 Мбит/с, в городских школах - 100 Мбит/с", - рассказал Артамонов.

По его словам, власти региона намерены и далее обеспечивать школам доступ к современным цифровым сервисам и совершенствовать имеющиеся.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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