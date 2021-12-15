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Около 60% объявлений об аренде жилья в Москве содержат дискриминационные условия

Наименьшее количество ограничений в объявлениях встречается в Центральном, Юго-Западном, Западном административных округах и в Новой Москве

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 60% объявлений о сдаче жилья в аренду в Москве содержат те или иные дискриминационные ограничения, сообщила в среду консалтинговая компания "КБ Стрелка" по итогам исследования сайтов по поиску недвижимости.

"Результаты показали, что 61% от общего количества объявлений содержат различные ограничения, включая наличие детей, животных, пол, возраст, семейное положение, этническую принадлежность и даже вредные привычки арендаторов", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, наиболее часто встречаемые ограничения касаются этничности (38%), семейного положения (18%) и наличия домашних животных (15%). Еще по 9% дискриминационных объявлений содержат уточнения о субъективной "приличности" и гендере. Так, женщины воспринимаются как более надежные и безопасные арендаторы.

Наименьшее количество ограничений в объявлениях встречается в Центральном, Юго-Западном, Западном административных округах и в Новой Москве, а больше всего ограничений - в районах на периферии, подсчитали в "КБ Стрелка". Аналитики также выяснили, что районы с наименьшим количеством ограничений имеют наиболее высокие ставки арендной платы, и наоборот, со снижением стоимости увеличивается набор ограничений.

Ранее онлайн-сервис по поиску недвижимости "Циан" запретил публиковать объявления, которые содержат ограничения и запреты, относящиеся к гражданству, национальности, расе, вероисповеданию и другим признакам. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2022 года. После этой даты "Циан" оставляет за собой право самостоятельно откорректировать уже размещенное описание объектов.

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