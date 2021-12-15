В Ставрополе открыли бюст советскому разведчику Георгию Косенко

СТАВРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. В Ставрополе в среду открыли бюст разведчику Георгию Косенко, сообщил журналистам в среду председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

"Бюст, который открыт по совместной инициативе, <...> возвращает память о человеке, который достойно служил Родине, выполнял важные и ответственные задания. Он попал под каток репрессий, Родина обошлась с ним несправедливо. Мне кажется важным, что Родина помнит про человека, отдает ему должное", - сказал Могилевский.

В апреле 2021 года школе № 6, на территории которой установлен бюст, было присвоено имя Косенко.

"Мы очень долгое время вместе с военно-историческим обществом увековечиваем память наших земляков, людей, которые отдали свою жизнь, чтобы мы могли здесь собраться в этот солнечный день. <...> Сегодня мы открываем памятник возле школы, ведь самый большой учитель, который есть в нашей жизни, это история, история нашей Родины", - сказал губернатор края Владимир Владимиров.

Косенко родился в 1901 году в Ставрополе. В 1921 году он начал работу в органах госбезопасности, принимал активное участи в борьбе с белогвардейцами на Северном Кавказе. С 1933 года он начал служить в аппарате внешней разведки и выехал в Харбин, где работал под дипломатическим прикрытием. В 1935 году Косенко был назначен резидентом, он обнаружил десять белогвардейских банд, сформированных японцами для заброски на советскую территорию. Позже руководил резидентурой в предвоенном Париже.

В 1938 году Косенко был арестован как "участник контрреволюционной террористической организации" и расстрелян 20 февраля 1939 года. 15 декабря 1956 года был реабилитирован.