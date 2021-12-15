Путин заявил, что РФ до конца года нужно ликвидировать 12 несанкционированных свалок

НОВО-ОГАРЕВО, 15 декабря. /ТАСС/. Тридцать несанкционированных свалок в границах городов закрыты и рекультивированы на сегодняшний день в России, а до конца года нужно будет ликвидировать еще 12 таких объектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он напомнил, что перед властями РФ стоит задача до конца 2024 года ликвидировать 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. "Уже закрыты 60 таких объектов, до конца будут ликвидированы еще шесть. Также на сегодняшний день закрыты и рекультивированы 30 несанкционированных свалок в границах городов. До конца текущего года нужно будет ликвидировать еще 12", - сказал президент.

В целом, говоря о реализации нацпроектов, Путин подчеркнул, что они "крайне важны для граждан, они должны вести к повышению благополучия российских семей, менять к лучшему городскую среду и социальную сферу, создавать новые возможности для бизнеса". При этом принципиальное значение имеет оценка самими гражданами тех перемен, которые несут нацпроекты, добавил Путин.

"Мы знаем, что здесь не все так гладко, как бы хотелось. Проблемы сохраняются", - признал президент. Он указал, что "задача каждого нацпроекта не в том, чтобы просто построить, сдать в эксплуатацию или отремонтировать какой-то объект - нужно добиваться, чтобы с помощью нацпроектов на деле решались самые чувствительные проблемы людей". "В этом и заключается главный критерий эффективности нашей общей работы, как на федеральном уровне, так и в регионах, на местах нужна каждодневная вовлеченность всех участников нацпроектов в работу", - заявил глава государства.

"Максимальная ответственность и полная отдача сил. Я призываю коллег постоянно отслеживать продвижение нацпроектов, анализировать узкие места и отставания, чтобы принимать дополнительные решения, исходя из объективной картины. С учетом возникающих проблем и трудностей, конечно", - резюмировал Путин.