Более 4,5 тонны продуктов и средств дезинфекции отправили из Тульской области в Сирию

ТУЛА, 15 декабря. /ТАСС/. Предприятия Тульской области собрали в помощь Сирийской Арабской Республике более 4,5 тонны товаров, в том числе продуктов, новогодних подарков, средств дезинфекции. Гуманитарный груз отправлен из региона и будет доставлен в Сирию военно-транспортной авиацией, сообщила в среду пресс-служба облправительства.

"15 декабря в Сирийскую Арабскую Республику из Тулы направили гуманитарную помощь, переданную предприятиями региона. На автомобилях Главного управления МЧС по Тульской области она будет доставлена в Москву. Затем самолет Военно-транспортной авиации ВКС России перевезет гуманитарный груз в Сирию. <...> Всего в Сирию будет доставлено более 4,5 тонны продовольственных товаров, среди которых новогодние подарочные наборы для детей и средства дезинфекции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что гуманитарная помощь собрана по поручению губернатора Алексея Дюмина, товары передавали как предприятия, так индивидуальные предприниматели. Например, одна из региональных компаний предоставила порядка 200 килограммов овсяных хлопьев.

Тульская область с 2017 года поставляет гуманитарную помощь в Сирийскую Арабскую Республику, в том числе в рамках всероссийской акции "Дети России - детям Сирии".