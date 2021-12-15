Голикова попросила финансировать модернизацию здравоохранения опережающими темпами

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Финансирование модернизации первичного звена здравоохранения в России должно идти опережающими темпами, что позволит делать необходимые закупки дешевле и в больших объемах. Об этом заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, сейчас в бюджете из запланированных на финансирование программы 500 млрд рублей заложено 360 млрд, но выделять средства необходимо опережающими темпами.

"Почему я так говорю? Сегодня промышленность должна четко понимать, на какие параметры производств она может рассчитывать, и может быть, если у нас будут опережающие темпы [финансирования], мы по более дешевым ценам и большими объемами можем эти автомобили разного класса [для оснащения первичного звена здравоохранения] закупить", - сказала она на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте РФ.

Вице-премьер пояснила, что сейчас из-за сдвига сроков реализации программы есть отставание по ряду параметров. "Понятно, что с учетом пандемии министерство финансов несколько уменьшило те объемы, но сейчас мы уже видим, что если мы не рассмотрим вопрос о сдвижке влево (на более ранние сроки - прим. ТАСС) недостающих объемов, а они за границей 2024 года Минфином предусматриваются, то мы не сможем очень быстро провести те инфраструктурные изменения, которые планировали", - пояснила Голикова.

Она добавила, что также важно сохранять экономию, которая появляется в результате торгов, и продолжать заключать контракты с целью удешевления стоимости строительства.

По словам вице-премьера, без стимулирующих мер поддержки избавиться от дефицита кадров в медицинских организациях регионов невозможно. Несколько субъектов РФ не приняли программы по стимулирующим мерам.

"Без поддержки регионов и только за счет привлечения людей, без мер поощрения на местах, невозможно обеспечить ликвидацию дефицита (медицинских кадров - прим. ТАСС). Ряд регионов приняли свои программы, по вашему поручению, <..> ряд субъектов такие программы не приняли. Ну, конечно, речь идет и о вопросах предоставления жилья, в том числе служебного, различных льгот и компенсаций", - сказала Голикова.

"Также мы сейчас отрабатываем вопросы привлечения частных медицинских организаций к оказанию медицинской помощи в первичном звене здравоохранения", - добавила Голикова.

Первый год модернизации

По словам вице-премьера, более 90 объектов здравоохранения из запланированных 379 построили в России за первый год модернизации.

"Год еще не закончился, но подводя первые предварительные итоги первого года реализации, отмечу, что из запланированных к началу строительства 379 объектов уже построен 91 объект здравоохранения в 11 регионах, из них опережающими темпами лицензии получены по 16 объектам, все они уже начали свою деятельность", - сказала она.

По данным Голиковой, в РФ построен и заменен 1 751 фельдшерско-акушерский пункт, в них выполнено 2 млн посещений.

"Но, к сожалению, пандемия коронавирусной инфекции отодвинула сроки завершения работы по строительству ФАПов на 21-й год. Сейчас осталось ввести в эксплуатацию последние 40 в пяти регионах страны", - добавила она.