Нижегородский губернатор: развитие туркластера и М-12 увеличат турпоток на 1 млн человек

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Развитие паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров", развитие туристической инфраструктуры и прохождение скоростной трассы М-12 через Нижегородскую область позволят увеличить к 2030 году турпоток в регион на 1 млн человек. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на заседании Совета Федерации в среду.

"Важным из них (туристических кластеров - прим. ТАСС) является паломническо-туристический кластер "Арзамас - Дивеево - Саров". <…> Для развития этой инфраструктуры планируется размещение туристских центров в районе Арзамаса с опорой на инфраструктуру строящейся платной трассы [М-12]. Вся эта совокупность мероприятий позволит, по нашим планам, увеличить туристический поток более чем на 1 млн туристов в год к 2030 году", - сказал он.

Никитин отметил, что на федеральном уровне издано отдельное распоряжение, по которому предусмотрен обширный перечень мероприятий во всех инфраструктурных аспектах.

"Здесь располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь - четвертый Удел Пресвятой Богородицы на земле и единственный в РФ, который является центральным, по сути, местом паломнического туризма", - пояснил он.

Строящаяся скоростная магистраль Москва - Нижний Новгород - Казань (М-12), ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2024 год, станет частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Ее протяженность составит 810 км. Проект реализуется в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Проект создания паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" реализуется при поддержке президента России. Цель развития кластера - создание комфортных условий для местных жителей, паломников и туристов.

Дни субъекта

С 13 по 15 декабря в Совете Федерации проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют Никитин и председатель заксобрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоялись расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.