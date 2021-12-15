Курирующий горный надзор замглавы Сибирского Ростехнадзора оставил свой пост

КЕМЕРОВО, 15 декабря. /ТАСС/. Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Михаил Сербинович, который курировал направление горного надзора в течение девяти лет, уволился с должности. Данную информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе Ростехнадзора.

"Да, подтверждаем", - ответил представитель пресс-службы на вопрос об увольнении Сербиновича, не уточнив, по собственному ли желанию он оставил свой пост.

В должности замруководителя Сибирского управления Сербинович работал с 2012 года. До этого более 20 лет проработал в территориальных отделах Ростехнадзора в шахтерских городах Кузбасса. Карьеру начинал на угольных предприятиях с горного мастера, несколько лет проработал в военизированном горноспасательном отряде в Прокопьевске.

Как сообщалось ранее, двое инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора, которые занимались проверкой шахт в Кемеровской области, Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин были арестованы после аварии на шахте "Листвяжная". Они обвиняются в халатности при проверках предприятия. По версии следствия инспекторы без фактической проверки штрека "Листвяжной", где произошла авария, составили акты о его проверке.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошло ЧП. Оно стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей. Ранее в рамках расследования дела кроме инспекторов Ростехнадзора также были арестованы директор шахты "Листвяжная" Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко. 15 декабря стало известно о задержании собственника шахты, председатель совета директоров ХК "СДС-Уголь" и президент ХК "СДС" Михаила Федяева, гендиректора компании "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева, ее технического директора Антона Якутова, а также главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова.