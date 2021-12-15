Новогодние утренники в детсадах Калужской области разрешили проводить с участием родителей

КАЛУГА, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Калужской области разрешили проведение новогодних утренников в детских садах с участием родителей при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Об этом сообщила пресс-служба облправительства на своей странице во "ВКонтакте".

"Новогодние утренники в детсадах Калужской области в этом году пройдут с участием родителей. Родители будут должны соблюдать масочный режим, сидеть на расстоянии полутора метров друг от друга, дезинфицировать руки и измерять температуру на входе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при этом каждое дошкольное учреждение может установить свои дополнительные ограничения.

В числе действующих в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, запрет на проведение массовых мероприятий, наполняемость залов кинотеатров, театров, спортивных объектов не должна превышать 50%.Введен удаленный режим работы для лиц старше 60 лет, беременных и лиц, имеющих хронические заболевания, а также обязательная вакцинация сотрудников ряда социально значимых сфер.

В Калужской области с начала пандемии выявлено 62 217 случаев заражения коронавирусом, из них 202 - за последние сутки. Выздоровели 58 590 человек, 1 124 пациента умерли.