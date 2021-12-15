Около 60% финансирования ОМС в Москве в 2022 году направят на амбулаторную помощь

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Порядка 60% объема финансирования по программе обязательного медицинского страхования в Москве в 2022 году направят на амбулаторную помощь, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Финансирование. Глобально проблема заключается в том, что происходит постепенный перекос финансовых потоков в сторону стационарной помощи, потому что там растут технологии, растут затраты, и постепенно из амбулаторного звена начинает вымываться финансирование в сторону стационаров. Мы с помощью фонда обязательного медицинского страхования постепенно, ежегодно мониторя эту ситуацию, решали ее. В следующем году по программе госгарантий у нас уже 60% всего финансирования по линии ОМС будет идти на амбулаторную помощь", - сказал Собянин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он добавил, что "это такой серьезный сдвиг, который, по сути дела, и гарантирует в дальнейшем постоянное внимание, качество и достойное финансирование амбулаторного звена".