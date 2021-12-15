В Тернополе памятник Бандере облили краской

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Полиция города Тернополь (Западная Украина) разыскивает человека, облившего красной краской памятник Степану Бандере. Об этом сообщила в среду пресс-служба полиции Тернопольской области.

"Неизвестный повредил памятник Степану Бандере, что на улице Соломии Крушельницкой в Тернополе. Монумент был облит красной краской", - говорится в сообщении.

Факт повреждения памятника обнаружили полицейские. Сотрудники правоохранительных органов обследуют окружающую территорию, опрашивают людей, просматривают видео с камер наблюдения. Полиция опубликовала видео с неизвестным у памятника и призвала жителей сообщить в правоохранительные органы, если кто-то его узнает.

Такой же инцидент произошел в феврале этого года во Львове, где так же был облит красной краской памятник Бандере. Позже Галицкий районный суд Львова вынес приговор одному из студентов, который облил краской памятник. Ему назначили четыре года заключения, однако освободили от наказания с испытательным сроком на два года.

Степан Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял националистическую организацию. На счету боевого крыла ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ), членов которого по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. Они убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни, зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.