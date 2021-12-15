Офтальмолог и неонатолог стали победителями конкурса "Народный доктор" в Подмосковье

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Наибольшее число голосов жителей региона в результате голосования в конкурсе "Народный доктор Московской области" получили врач-офтальмолог и врач-неонатолог. Голосование проходило с 1 ноября по 1 декабря на портале "Добродел", сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Всегда приятно наблюдать за успехами наших медицинских специалистов, и вдвойне радостно, когда результат их работы отмечают жители. Именно мнение жителей легло в основу голосования за лучшего "народного доктора". По результатам конкурса наибольшее число голосов получили врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения Видновской районной клинической больницы Евгений Булава и заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, врач-неонатолог Балашихинского роддома Денис Аксенов", - приводит пресс-служба слова главы министерства Светланы Стригунковой.

Специалисты Видновской больницы второй год подряд становятся победителями конкурса "Народный доктор". В 2020 году лучшим взрослым специалистом стала врач-хирург первого хирургического отделения Видновской больницы Мария Елисеева.

Всего в голосовании в 2021 году приняли участие почти 34 тыс. человек.