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Пандемия COVID-19

Регулятор ЕС одобрил введение бустерной дозы вакцины Janssen

В EMA сообщили, что рекомендация основана на данных о том, что введение бустера как минимум через два месяца после первой прививки способствует увеличению количества антител от коронавируса

ГААГА, 15 декабря. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило введение бустерной дозы вакцины от коронавируса компании Janssen для лиц старше 18 лет через два месяца после первой прививки. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении регулятора ЕС.

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"Рекомендация комитета по лекарственным средствам для человека основана на данных, свидетельствующих о том, что введение бустера как минимум через два месяца после первой прививки способствует увеличению количества антител от коронавируса", - отметили в агентстве.

В EMA также заметили, что вакцина фирмы Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, может использоваться в качестве бустера после первичной вакцинации с помощью одобренных в ЕС мРНК-вакцин - Spikevax и Comirnaty.

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