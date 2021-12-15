Около 100 млн человек посещают поликлиники в Москве в течение года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Порядка 100 млн жителей столицы посещают городские поликлиники в течение года, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Модернизация первичного звена является одной из ключевых и важных целей национальных проектов, <...> Для Москвы это 100 млн посещений поликлиник в течение года, это просто колоссальная цифра. Это означает, что десятки, сотни тысяч людей каждый день приходят в первичное звено для получения медицинской помощи. Любой сбой, любой недочет порождают законное недовольство граждан и проблемы", - сказал Собянин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте РФ.

По его словам, в столице свыше 400 действующих зданий поликлинического фонда. "Построили около полусотни поликлиник [в новых районах], и сегодня в процессе строительства находятся еще около 30. Но проблема для города заключается в том, что невозможно везде построить новые поликлиники", - сказал мэр.

Ранее Собянин сообщал, что порядка 35 городских поликлиник реконструировали в Москве за 2021 год, в планах на следующий год - завершить работы еще в 50 медучреждениях.

По словам мэра, около половины всего поликлинического фонда столицы "морально и физически устарело, было построено 50-60-70 лет назад", и "никакие поверхностные ремонты эффекта не давали". Поэтому было принято решение кардинально реконструировать около 200 поликлиник. Программу реконструкции поликлиник в Москве планируется закончить в 2024 году, тогда все амбулаторное звено города будет отвечать самым высоким мировым требованиям, отмечал мэр.