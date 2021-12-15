Дума расширяет механизм санкций за нарушение прав россиян на всех иностранцев

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления, а не только против граждан США.

"Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства", - говорится в пояснительной записке.

Поправками предлагается расширить действие принятого в 2012 году закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Согласно этому закону, к американцам, причастным к "нарушениям основополагающих прав и свобод человека", преступлениям в отношении россиян, вынесению несправедливых приговоров или необоснованному юридическому преследованию россиян, могут применяться определенные рестрикции. Теперь их предлагается распространить не только на американцев, но и на граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства. Это запрет на въезд в РФ, арест финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями. Деятельность находящихся под их контролем юридических лиц в России может быть приостановлена, как и их полномочия в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных в РФ. Также может быть установлен запрет на распоряжение имуществом, находящимся на территории РФ.

Закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", в который кабмин предложил поправки, получил неофициальное название "закон Димы Яковлева", поскольку запретил в том числе передачу детей - граждан РФ на усыновление или удочерение гражданам США. Однако законопроект кабмина не предлагает запретить передачу российских детей на усыновление иностранным гражданам, речь идет о других санкциях, также предусмотренных "законом Димы Яковлева". Запрет на усыновление "по-прежнему будут распространяться только на граждан США, что обусловлено агрессивной санкционной политикой указанного иностранного государства в отношении РФ, российских граждан и юридических лиц", подчеркивают в правительстве. Кроме того, законопроект кабмина не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории РФ.