Памятник князю Александру Невскому открыли в Кургане

ТАСС, 15 декабря. Памятник князю Александру Невскому установили и освятили в городском саду в Кургане рядом с Александро-Невским собором. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в среду.

"Курганские мальчишки будут смотреть на Александра Невского. Они вдохновятся тем мечом, который он держит в руках, и переведут свои взгляды с меча на крест. <…> Я хотел бы, чтобы памятник стал дорогой к этому храму, кафедральному собору", - передали в пресс-службе слова заместителя главы Всемирного русского народного собора Константина Малофеева, при поддержке которого была отлита скульптура.

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского. "Наша область находится под покровом Александра Невского, и, конечно же, нам нужны его молитвы, его помощь. <…> В нашем городе это первый памятник, где Александр Невский стоит в полный рост с мечом во всей своей красе, до этого у нас не было такого памятника", - сказал глава Курганской епархии митрополит Даниил.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Его стараниями проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь.