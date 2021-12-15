Голикова: смертность в сельских местностях с плохой инфраструктурой выше на 10-12%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Смертность на 10-12% выше в удаленных сельских местностях с плохими дорогами и инфраструктурой в РФ. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Голикова на совещании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте РФ сообщила, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина по всем регионам РФ проведен анализ причин, которые не позволяют добиться улучшения заболеваемости и смертности в конкретном субъекте страны. Сейчас идет завершение формирования паспортов 85 регионов исходя из заболеваемости, смертности, особенностей территорий, изношенности инфраструктуры, транспортной доступности отдельных населенных пунктов, возрастной структуры населения, образа жизни, питания и состояния экологии.

"Например, в Белгородской области более 300 населенных пунктов нуждаются в ремонте или строительстве дорог с твердым покрытием, смертность от острых состояний в этих пунктах на 7,5% выше, чем в соседних. У нас сегодня на карте РФ треть всех организаций первичного звена на селе в 40 регионах не имеет дорог с твердым покрытием или такие дороги нуждаются в ремонте, 44% сельских населенных пунктов не имеют маршрутов общественного транспорта, в таких пунктах, к сожалению, смертность на 10-12% выше, чем в городских", - сообщила Голикова.

Она добавила, что в регионах с превышением предельно допустимых концентраций по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу смертность от болезней органов дыхания на 35% выше, чем регионах, где такого превышения нет.