В Думу внесен проект о запрете вылова млекопитающих в культурно-просветительских целях

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы в среду внесла на рассмотрение палаты законопроект, устанавливающий запрет на добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Об этом коррепонденту ТАСС сообщил один из авторов инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, копия документа имеется в распоряжении агентства.

"Сегодня на пленарном заседании мы приняли в третьем чтении закон о запрете промышленной и прибрежной добычи китообразных, сейчас внесли в Думу законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях", - отметил Бурматов.

Поправки предлагается внести в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Как напоминают авторы инициативы, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал запрет вылова таких млекопитающих в культурно-просветительских целях.

"Стоит отметить, что добыча морских млекопитающих в культурно-просветительских целях фактически означает их использование в зрелищно-развлекательных мероприятиях в целях извлечения дохода", - указывают авторы инициативы в пояснительной записке к документу. Так, отмечают они, мониторинг кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности дельфинариев показывает, что, помимо зрелищно-развлекательных, для них также являются основными такие виды деятельности, как стоянки и парковки, деятельность в области фотографии и другие, "что не соотносится с культурно-просветительскими целями". Кроме того, отмечают депутаты, сегодня также становится популярным использование белух и афалин в так называемой дельфинотерапии, что может представлять угрозу для здоровья людей из-за возможности заражения антропозоонозными инфекциями.

Парламентарии уверены, что запрет на добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях "приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков и т. д. животными, отловленными в природной среде, но [законопроект] не запрещает пополнение рожденными в неволе особями".

"Вопрос о неотложной необходимости внесения изменений в законодательство возникает в связи с событиями, связанными с "китовой тюрьмой", когда в октябре 2018 года было выявлено, что в бухте Средняя Приморского края в ужасных условиях содержалось 11 косаток и 90 белух", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Как напоминают авторы инициативы, в случае с "китовой тюрьмой" было выявлено, что вылов морских млекопитающих осуществлялся с "многочисленными нарушениями законодательства".