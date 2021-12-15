{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Думу внесен проект о запрете вылова млекопитающих в культурно-просветительских целях

Поправки предлагается внести в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы в среду внесла на рассмотрение палаты законопроект, устанавливающий запрет на добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Об этом коррепонденту ТАСС сообщил один из авторов инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, копия документа имеется в распоряжении агентства.

"Сегодня на пленарном заседании мы приняли в третьем чтении закон о запрете промышленной и прибрежной добычи китообразных, сейчас внесли в Думу законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях", - отметил Бурматов.

Поправки предлагается внести в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Как напоминают авторы инициативы, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал запрет вылова таких млекопитающих в культурно-просветительских целях.

"Стоит отметить, что добыча морских млекопитающих в культурно-просветительских целях фактически означает их использование в зрелищно-развлекательных мероприятиях в целях извлечения дохода", - указывают авторы инициативы в пояснительной записке к документу. Так, отмечают они, мониторинг кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности дельфинариев показывает, что, помимо зрелищно-развлекательных, для них также являются основными такие виды деятельности, как стоянки и парковки, деятельность в области фотографии и другие, "что не соотносится с культурно-просветительскими целями". Кроме того, отмечают депутаты, сегодня также становится популярным использование белух и афалин в так называемой дельфинотерапии, что может представлять угрозу для здоровья людей из-за возможности заражения антропозоонозными инфекциями.

Парламентарии уверены, что запрет на добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях "приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков и т. д. животными, отловленными в природной среде, но [законопроект] не запрещает пополнение рожденными в неволе особями".

"Вопрос о неотложной необходимости внесения изменений в законодательство возникает в связи с событиями, связанными с "китовой тюрьмой", когда в октябре 2018 года было выявлено, что в бухте Средняя Приморского края в ужасных условиях содержалось 11 косаток и 90 белух", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Как напоминают авторы инициативы, в случае с "китовой тюрьмой" было выявлено, что вылов морских млекопитающих осуществлялся с "многочисленными нарушениями законодательства".

Теги
Россия
Путин пообещал запомнить фамилию чиновника, отвечающего за ликвидацию свалок
Этим вопросом занимается замглавы Минприроды Мурад Керимов
Путин пообещал запомнить фамилию чиновника, отвечающего за ликвидацию свалок
Читать полностью