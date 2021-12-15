Выпускникам медвузов заплатят 1,5 млн рублей за трудоустройство в Тверской области

ТАСС, 15 декабря. Власти Тверской области с 2022 года вводят единовременную выплату в 1,5 млн рублей для выпускников медицинских вузов, которые трудоустроятся на востребованные специальности в государственные учреждения здравоохранения региона. Планируется, что такую поддержку получат 30 молодых специалистов, сообщила в среду пресс-служба облправительства.

"Со следующего года предусмотрены новые единовременные выплаты в размере 1,5 млн рублей выпускникам и молодым специалистам, которые после учебы устроятся работать в региональные государственные медицинские учреждения, в том числе по таким востребованным специальностям как врач скорой помощи, врач-кардиолог, врач-онколог. Выплаты предусмотрены для 30 выпускников", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, такая форма поддержки является частью системных мер по привлечению медицинских специалистов в регион. Отмечается, что также в области активизирована программа целевой подготовки врачей в Тверском государственном медицинском университете (ТГМУ). "На 50% был увеличен размер ежегодной выплаты студентам-целевикам медицинских специальностей. Теперь выплата для обучающихся в ТГМУ составляет 36 тыс. рублей по программам специалитета и 75 тыс. рублей для обучающихся по программам ординатуры", - добавили в пресс-службе.

В среду, 15 декабря, на пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2021 году, губернатор Игорь Руденя сообщил, что укомплектованность кадрами медучреждений региона составляет около 70%. "Сегодня в регионе обеспеченность врачами и медицинскими специалистами в здравоохранении составляет чуть более 70%. Тверская область серьезно конкурирует за кадры с Московской агломерацией и субъектами Центрального федерального округа, поэтому мы систематически принимаем новые меры по привлечению медиков", - подчеркнул он.