МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал запомнить фамилию чиновника, отвечающего за ликвидацию свалок в городах. Глава Минприроды Александр Козлов назвал таким человеком своего заместителя Мурада Керимова.

"У вас в министерстве кто конкретно занимается этим вопросом?" - спросил Путин у Козлова. Тот в ответ перечислил фамилии трех сотрудников.

"Из них кто основной-то, главный? Кто несет личную персональную ответственность за результаты работы?" - уточнил президент.

Козлов ответил, что это его заместитель Керимов. "Хорошо, я услышал эту фамилию", - заключил глава государства, подводя итоги обсуждения вопроса, касающегося реализации программы ликвидации свалок в черте городов.

Как обратил внимание Путин, до конца 2024 года необходимо ликвидировать 191 свалку в границах городов, из них 111 - до конца 2023 года. "Но, насколько мне известно, по 104 свалкам отсутствует проектная документация на их ликвидацию", - указал президент, отметив, что срок ликвидации свалок в среднем занимает не менее двух лет.

В этой связи он заметил, что руководителям регионов нужно брать на личный контроль работу по ликвидации свалок и помогать мэрам соответствующих городов, в том числе готовить проектно-сметную документацию. "Но эту цепочку надо продлить дальше, до вас, - обратился глава государства к Козлову. - А вы в свою очередь должны помогать губернаторам". Путин еще раз призвал "разобраться по каждому объекту".