Жириновский в седьмой раз сделал прививку от коронавируса

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз прошел ревакцинацию от коронавируса, в общей сложности это был уже седьмой укол.

"Ранее я уже сделал вакцинацию "Спутником V", а на этот раз - "Ковиваком" от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол, начиная с сентября 2020 года", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Лидер ЛДПР отметил, что "ни разу не болел коронавирусом" и чувствует себя хорошо.

При этом политик констатировал, что "половина населения России пока не созрела, чтобы вакцинироваться". "И это вызывает лишь сожаление. Значит пандемия будет продолжаться, люди будут дальше заражаться и болеть, а размер города мертвых, к сожалению, будет расти", - добавил он.

Жириновский ранее неоднократно подчеркивал, что депутаты от ЛДПР первыми в Госдуме надели маски и перчатки. Как сообщил ранее спикер палаты Вячеслав Володин, уровень коллективного иммунитета у думских либерал-демократов составляет 100%.