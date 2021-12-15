Верховный суд Великобритании отклонил иск о введении гендерно-нейтральных паспортов

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Великобритании отверг иск активистки Кристи Илэн-Кейн, которая утверждает, что упоминание мужского и женского пола в британском паспорте нарушает права человека. Об этом сообщил в среду британский суд.

"[Для такого документа, как паспорт,] пол - это часть биографических сведений, которую можно использовать для подтверждения личности, соотнося эти данные с [информацией, содержащейся в] свидетельстве о рождении, усыновлении и других [документах], - приводит слова главного судьи Роберта Рида вещательная корпорация Би-би-си. - Следовательно, пол, закрепленный в этих документах, имеет значение".

Он также отметил, что на государственном уровне необходим единый подход в отношении указания пола. Изменение формы паспорта крайне нежелательно и создаст большие проблемы, если не произвести корректировку других официальных документов. "В Соединенном Королевстве нет ни одного закона, признающего людей без пола", - подытожил Рид.

Истица не согласилась с таким решением и заявила, что будет добиваться рассмотрения этого дела в Европейском суде по правам человека.